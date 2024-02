Convocati in Nazionale i tre tecnici del Bsc Stefano Cappuccini | D’Auria e Verrecchia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), Albertoe Paolo. Sono questi i nomi deitargati Bsc Grosseto nominati dallaitaliana per seguire la crescita degli azzurri e delle azzurre nella prossima stagione. "È un grande onore – commenta, manager del Big Mat Bsc Grosseto – essere confermato all’interno dello staff tecnico dell’Italia. Lavorare con lanon è solo un riconoscimento personale, ma un successo corale che condivido con la società del Bsc e con i miei ragazzi che anche l’anno scorso hanno realizzato una stagione eccezionale, fatta di tante vittorie e di ottime prestazioni". Per il mondo del softball è stato confermato per laUnder 15 anche Paolo ...