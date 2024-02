Continua la protesta dei trattori “E lunedì andiamo a Roma”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Siena, 3 febbraio 2024 – Ladegli agricoltori non si placa. Mattinata complicata in A1 all’altezza del casello a Bettolle, in Valdichiana senese, dove il corteo didegli agricoltori ha sfilato per il quinto giorno di fila nella zona. Circa trecento i presenti, fanno sapere gli organizzatori della mobilitazione di Riscatto agricolo. "partiamo alle 7 e", assicura Salvatore Fais del movimento Riscatto Agricolo. Proteste anche a Orvieto, dove nella prima mattinata di oggi, 3 febbraio, è ripresa ladegli “agricoltori traditi” riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia. Dopo il presidio all'altezza della rotatoria della complanare di Orvieto Scalo, i mezzi agricoli - alcune decine - si sono mossi in corteo ...

Non solo la Francia. La Protesta degli agricoltori che bloccano strade e autostrade con i trattori si estende. E non solo in Italia, dove già si ... (ilfattoquotidiano)

Continua la protesta degli agricoltori che nella mattina di oggi, sabato 3 febbraio, sono arrivati davanti alla sede della Regione Friuli Venezia Giulia in via Sabbadini per ribadire le loro istanze.Alla protesta degli agricoltori che stanno invadendo l'Italia ...