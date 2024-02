Confagricoltura Arezzo | tornano i corsi di potatura degli olivi | la ricetta per evitare l’abbandono

(Di sabato 3 febbraio 2024)anche quest’anno idiorganizzati daed è già possibile iscriversi agli appuntamenti per il livello base. Gli incontri si terranno al Frantoio Paggetti a San Giuliano diil 16 e il 17 febbraio e al Frantoio 5 Colli di Lucignano l’8 e il 9 marzo. La prima giornata del corso, il venerdì, è di taglio teorico, mentre il sabato è prevista la prova pratica in campo. L’intera sessione di due giorni è tenuta dal professor Franco Famiani, docente di Coltivazioni arboree all’Università di Perugia. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. «Scopoappuntamenti è quello di formare nuove generazioni di potatori, personale capace di prendersi cura ...

Nello specifico il protocollo di intesa prevede che ENEA utilizzi l’infrastruttura Campo Prove di Centria ad Arezzo e uno specifico know-how per lo svolgimento delle attività sperimentali con le ...NewTuscia - VITERBO - Ritengo opportuno, in questi giorni di grande mobilitazione, ribadire la posizione mia e di ...Molte sono le manifestazioni di gruppi autonomi di agricoltori in atto sul territorio nazionale e non sono mancate nemmeno a margine della nostra provincia - dichiara Carlo Bartolini Baldelli, preside ...