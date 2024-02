Condanne da Iraq e Iran agli Usa Mosca chiede la riunione del Consiglio Onu

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Sicurezza e stabilità" dell'sono a rischio dopo i raid lanciati, anche in Siria, dalle forze Usa contro le milizie filo-per rispondere all'attacco del 28 gennaio contro una base statunitense in Giordania costato la vita a 3 militari americani. A lanciare l'avvertimento è Baghdad, che per bocca del portavoce del governo ha condannato l'operazione, che avrebbe provocato almeno 16 morti e 25 feriti, parlando di un Paese spinto "sull'orlo del baratro" e negando qualunque coordinamento con Washington nei raid sul proprio territorio. Critiche che si sono tradotte anche sul piano diplomatico, con l'annunciata convocazione da parte del ministero iracheno degli Esteri dell'incaricato di affari americano, cui verrà consegnata una nota di protesta ufficiale. Mentre il bilancio della guerra di Israele nella Striscia di Gaza continua ad aggravarsi e ha ...

Ancora alta la tensione in Medio Oriente dopo i raid americani di venerdì sera in Siria e in Iraq, in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania ...Raid Usa in Siria e Iraq: un bilancio drammatico Gli attacchi degli Stati Uniti in Siria e Iraq, volti a colpire le milizie alleate dell'Iran, hanno lasciato una lunga scia di accuse e un bilancio dra ...