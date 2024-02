Commercio | prorogate al 31 dicembre le semplificazioni per l’uso del suolo pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pisa, 3 febbraio 2024. La Giunta comunale ha deliberato la proroga al 31prossimo delle disposizioni straordinarie per l’utilizzo delda parte dei pubblici esercizi che prevedono una procedura semplificata per la richiesta. «Continua l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti delle imprese ricettive, della ristorazione, del turismo e dell’accoglienza in città - spiega l’assessore alPaolo Pesciatini -. Con questa misura, valida per tutto il 2024, viene consentito, nel rispetto delle norme e dietro la regolarità del pagamento della Tari, di usufruire di spazi pubblici per svolgere al meglio le loro attività economiche. Si tratta della conferma di un sostegno che va ad aggiungersi a quelli già messi in campo negli anni scorsi ad un settore fondamentale per il sistema ...