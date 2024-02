Com'è stato il debutto di Belotti nella Fiorentina | entra e prende la traversa

E’ dal 2019 che i governi italiani concedono bonus per l’acquisto di auto elettriche, ibride o a bassa emissione di CO2. L’ultimo stanziamento per ... (panorama)

I Carabinieri della Stazione di Castellaneta nella mattinata odierna hanno arrestato , in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... (tarantinitime)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva a Trento il 3 febbraio 2024, per l'inaugurazione di Trento Capitale Europea del Volontariato.Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ar ...Lungo messaggio social del 7 volte iridato: "Era il momento giusto per una sfida nuova. Orgoglioso di quanto raggiunto in Mercedes, siamo diventati il binomio pilota-team di maggior successo nella sto ...MOGLIANO (TREVISO) - È rientrata a casa e ha trovato ogni stanza messa a soqquadro e poi, in camera da letto, un coltello a serramanico. Spaventata, soprattutto per quello ...