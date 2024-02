Come sta Giuseppe Garibaldi | il concorrente che ha avuto un malore al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo alcune ore di apprensione arrivano notizie rassicuranti sulla salute di, ildelche ieri, 2 febbraio, è stato soccorso da un’ambulanza mentre si trovava all’interno della casa del reality di Mediaset a Cinecittà. Le immagini delche aveva colpito il 30enne calabrese, e lo stato di agitazione dei suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia, avevano messo in allarme il pubblico. Fino a che oggi non è arrivato un messaggio rincuorante da parte di suo, Nicola: «Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto!sta bene ed è sotto osservazione! Grazie di cuore a tutti». Parole affidate a una storia su ...