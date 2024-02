Come sarà la Ferrari SF-24 | la prima di Vasseur ma tutti aspettano Hamilton ed il 2025

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) I tifosisti sono in fermento sia perché il 13 febbraiopresentata la nuova monoposto di Formula 1, che per ora si chiama SF-24, sia perché dali piloti del team saranno Charles Leclerc e Lewis, il più promettente insieme al più decorato, due prime guide che accenderanno la stagione. A fregarsi le mani, innanzi tutto, sono i capi di Liberty Media, proprietari del Circus, che vedono in questa scelta una possibilità per aumentare il numero degli spettatori e l'ammontare dei diritti televisivi. Certo, sono gli stessi padroni – troppo americani nello stile - che hanno eliminato le ragazze ombrelline e che ci hanno abituati a qualche assurdità regolamentare, persino cercando di rendere politicamente corretta una gara, e per questi motivi non ci saranno mai del tutto simpatici, ma senza tifosi ...