Come è morta Sandra Milo? Parla il figlio Ciro De Lollis | svelate le cause del decesso

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 3 febbraio 2024)? La celebre attrice si è spenta a 90 anni per colpa di un problema di salute arrivato all’improvviso cosìsvelato daDe, suoilDeVorrei ringraziare tutti per l’affetto ricevuto, sia nei nostri confronti che di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.