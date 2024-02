Combinata nordica | Riiber si aggiudica anche la seconda tappa del Triple di Seefeld 21° Kostner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Jarl Magnusdominaladeldi2024, valevole come sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di, gestendo agevolmente il vantaggio accumulato tra gara-1 ed il segmento di salto mattutino senza forzare più di tanto nella Gundersen sulla distanza dei 10 km. Il fuoriclasse norvegese conquista così il 67° successo individuale della carriera nel circuito maggiore (il decimo dell’inverno), eguagliando inoltre il suo record di 19 podi consecutivi in gare di primo livello e portandosi a -1 dal primato assoluto di 7 affermazioni di fila (firmato da Hannu Manninen nel 2006) dopo essere già arrivato a quota 6 in più di un’occasione., al via del segmento ...