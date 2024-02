Combinata nordica femminile | Hagen domina l’Individual Compact di Seefeld Gran rimonta di Dejori nel fondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ida Marierispetta il pronostico della vigilia in un format (Individual) che agevola le fondiste e fa doppietta nel weekend di, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 di. Sulle nevi tirolesi la 23enne norvegese, dopo aver chiuso in seconda piazza il segmento di salto, ha fatto la differenza come di consueto nella prova a inseguimento sulla distanza dei 5 km vincendo in scioltezza la quinta gara in carriera., sempre più leader nella classifica generale di Coppa del Mondo con cinque affermazioni su dieci competizioni disputate, ha infilato il terzo successo di seguito rifilando distacchi davvero impressionanti al resto della concorrenza. La seconda classificata, Gyda Westvold Hansen, ha ...