Comando tattico | l' Italia guida la missione Ue nel Mar Rosso

L'Ucraina ammette errori nella controffensiva e riconosce la necessità di cambiare strategia nella guerra contro la Russia. Il presidente Volodymyr Zelensky saluta l'arrivo di altri due sistemi per la ...L'Italia fornirà il comando tattico e una nave per l'operazione Aspides nel Mar Rosso, per garantire la sicurezza del traffico commerciale. Saranno impiegati anche velivoli per la sorveglianza e l'int ...Ore 02:33 - Il ministro russo Shoigu: allargata l’area sotto nostro controllo in Ucraina ...