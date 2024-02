Coi trattori sull' autostrada | ora gli agricoltori vogliono marciare su Roma

(Di sabato 3 febbraio 2024) Proseguono le proteste degliin Italia e in Europa. Oggi la protesta ha paralizzato l'uscita Orte dell'A1 creando notevoli problemi al traffico. Gli "traditi" riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia, ad Orte con 150...

Migliaia di agricoltori bloccano la Germania : 680 trattori marciano compatti verso la porta di Brandeburgo, per manifestare il proprio scontento ... (ilgiornaleditalia)

Dall’Emilia-Romagna, alla Sicilia, passando per l’Umbria e l’Abruzzo, gli agricoltori italiani continuano a scendere in strada con i loro trattori ... (secoloditalia)

"La Gioconda è così universalmente nota e ammirata da tutti che sono stato molto tentato di utilizzarla per dare scandalo", diceva Marcel Duchamp ... (ilfoglio)

Tempo di lettura: 2 minutiGli Agricoltori casertani sono scesi in strada stamani con una marcia di cinquanta trattori , per circa duecento ... (anteprima24)

“Noi dobbiamo fare quello per cui siamo arrivati qui”. Così Antonio Monfeli, portavoce degli agricoltori che sono arrivati questa mattina a Orte , ... (ilfattoquotidiano)

Il corteo di trattori e camion nell'ambito della protesta degli agricoltori che percorrerà la statale 113 fino a Cefalù ...Nel pomeriggio i veicoli si sono ricompattati in un cordone per confluire a bloccare entrate e uscite. Pesanti disagi alla viabilità: mobilitazione dei controlli per evitare ulteriori tensioni. Oggi s ...Questa mattina ha avuto corso una manifestazione di protesta degli agricoltori a Valmontone, a ridosso del casello autostradale. L'iniziativa, autorizzata ...