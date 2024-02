CM com – Inter-Juventus | si infiamma San Siro | ecco la super coreografia della Curva | entra in gioco anche Qatar Airways|Primapagina

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-03 00:20:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Cresce l’attesa per, il big match23esima giornata di campionato che farà registrare il tutto esaurito allo stadio Giuseppe Meazza in San. Impossibile pronosticare lo spettacolo che sapranno offrire i calciatori in campo, mentre sembra assicurato il grande show del pre partita, conAirways grande protagonista, com’era già accaduto il 13 novembre, in occasione di– Frosinone, quando i nerazzurri avevano presentato in grande stile l’accordo di partnership con la compagnia aerea, che dovrebbe presto diventare main sponsor del club di vialeLiberazione. IntantoAirways ...

Milano – Un passo in avanti verso l’accordo tra Comune e sindacati della Polizia locale. Ma un passo non sufficiente per far revocare l’assemblea ... (ilgiorno)

"Inter, scatto io" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio dedicato a Marcus Thuram, elemento cardine dell'Inter di Simone Inzaghi. Il francese ha deciso tutte le grandi sfide ..."L'Inter ci pensa, ma Rabiot no". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul possibile interesse per l'Inter per Adrien Rabiot. Il ..."L'Inter ci pensa, ma Rabiot no". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul possibile interesse per.