Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, ... (sportface)

Vittoria in rimonta del Bologna sul Sassuolo al Dall’Ara: le reti di Ferguson e Saelemaekers nel finale ribaltano il match ...RIETI - Santa Susanna fa festa al Rinalduzzi di Montopoli e conquista lo scontro diretto che vale alla squadra di mister Pompili l’aggancio in vetta nel girone C di Seconda categoria.Si giocherà nel week-end la 23^ giornata del campionato di Serie A. Questa la classifica aggiornata . Di seguito i risultati: Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra e ...