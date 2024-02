Città 30 | lettera aperta di 130 esperti a Salvini | “Sua posizione non basata su alcuna evidenza Preoccupati per l’involuzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per Matteola scelta di Bologna30 rischiava di “bloccare una”. Ma per oltre 130e tecnici impegnati nel settore della pianificazione e progettazione, quella del ministro dei trasporti è “unapoco comprensibile, nonsutecnica o sperimentale, che si pone in netto contrato con quanto suggerito dall’Oms e dal Parlamento Europeo, oltre che dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale dello stesso MIT, e che ignora quanto è da tempo ampiamente praticato con risultati innegabilmente positivi in molte altrenel mondo”. E così un gruppo di tecnici ha scritto unaal ministro per mettere nero su bianco le preoccupazioni nei ...