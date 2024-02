Ciro De Lollis | chi è il figlio di Sandra Milo

(Di sabato 3 febbraio 2024)Deè ilsecondogenito dell’attricee del marito Ottavio De, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Nasce nel 1968 ed è il secondo dei tre figli della famosa musa di Fellini. Ha infatti due sorelle: una più grande che nasce nel 1963 dal matrimonio dicon Moris Ergas, e che si chiama Debora Ergas e una più piccola di nome Maria Azzurra. L’infanzia diDenon è delle più serene, cresce con un padre violento che dopo anni di abusi abbandona la famiglia sparendo nel nulla. Alla sua nascita però l’attrice si ritira dalla recitazione per dedicarsi ai figli compensando così l’assenza di una figura paterna. Crescendo Dedecide di non seguire le orme ...

Torna, come ogni weekend, il doppio appuntamento con "Verissimo", il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Verissimo, ospiti sabato 3 febbraio 2024 Sabato, Matteo Renzi sarà ospite per un ...Sandra Milo è morta il 29 gennaio 2024 all'età di 90 anni. Sandrocchia come la chiamava Fellini, per il quale è stata una musa, si è spenta nella sua abitazione ...