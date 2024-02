Cinque buoni motivi per essere ottimisti nel 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) La fame diminuisce Spero ti faccia un enorme piacere sapere che dal 1980 ad oggi il numero di persone che non riescono a mangiare tutti i giorni è diminuito: dal 40% al 10% dell’umanità. Erano più di 1 miliardo e mezzo e ora sono 800 milioni, nonostante la popolazione terrestre sia quasi raddoppiata, da 4,4 miliardi a 8. Con questo aumento della popolazione avrebbero potuto3,2 miliardi. È orribile, ingiusto, inumano, che ancora ci siano 800 milioni di persone in miseria totale ma la situazione non è peggiorata; è migliorata. Difficile convincere di questo persone che sperimentano oggi in Italia il loro personale impoverimento. Ma è anche vero che mantenere la speranza è un modo per darsi una possibilità. Se hai deciso che tutto va peggio dove la trovi la forza per sognare? E se non sogni non puoi realizzare sogni che non hai. Il pessimismo è una malattia ...