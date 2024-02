Cina | operativo progetto per la produzione di batterie di FAW e BYD

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Changchun, 03 feb – (Xinhua) – Una struttura didico-investita dal produttore automobilistico cinese leader First Automotive Works (FAW) e dal produttore leader di veicoli a nuova energia (NEV) BYD, e’ stata messa in funzione ieri a Changchun, capoluogo della provincia cinese nord-orientale dello Jilin. La capacita’ ditotale pianificata dele’ di 45 GWh, con la prima fase di 15 GWh entrata in funzione ieri. Applicando la tecnologia avanzata dellea lama, ilbilancia i tre problemi chiave della sicurezza delle, dell’alta autonomia e della vita utile delle, e i suoi primi prodotti verranno utilizzati sui nuovi modelli di veicoli elettrici prodotti da ...