Ciclismo su pista | Nations Cup Adelaide 2024 | Elia Viviani secondo nell’Omnium | sconfitto in volata da Bibic

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tante emozioni anche nella seconda giornata di Natiosn Cup al velodromo di, in Australia.deve accontentarsi dell’argento dopo un’incredibile sfida contro il canadese Dylan. I due hanno chiuso entrambi a 104 punti, con il nordamericano che si è preso il primo gradino del podio per essere stato il primo ad aver attraversato la linea del traguardo nell’ultimaal termine della corsa a punti. L’oro olimpico di Rio 2014 aveva vinto lo scratch, per poi conquistare un settimo posto nella prova a tempo e un nono in quella a eliminazione. Nelle altre gare di giornata, la coppia composta da Martina Alzini e Martina Fidanza è sesta nella Madison femminile vinta dalla Gran Bretagna davanti a Australia e Usa. Nella corsa sprint femminle Miriam Vece ...