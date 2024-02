Ciclismo | la prima vittoria di Milan alla Lidl-Trek | Una gioia immensa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 - Chi ben comincia è a metà dell'opera: è ciò che deve aver pensato Jonathan, chetappa 3 della Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 2024 trova il primo successo con la maglia della. I dettagli La grande campagna di ciclomercato condotta dformazione statunitense comincia a pagare i suoi dividendi allorché l'ex Bahrain Victorious, nonché maglia ciclamino del Giro d'Italia 2023, alza le braccia al cielo al termine della San Vicente Del Raspeig-Orihuela e lo fa con una volata perentoria tirata da Simone Consonni, uno degli ultimi uomini più forti negli sprint. I due, in effetti, si conoscono bene: se su strada sono ai primi approcci insieme, su pista le avventure nel fortissimo quartetto sono numerose e quasi tutte vincenti. In generale, proprio la ...

Milano, 2 feb. (askanews) - Milano senza bici a pedalata assistita della flotta BikeMi, il bike sharing comunale attivo dal 2008. Igp, l'azienda che gestisce il servizio, ha confermato che stanno proc ...Il 26 gennaio 2024 è stato un giorno di festa per la comunità ciclistica e per la città di Schio. Marcello Bagattin, il celebre ciclista nonagenario, ha raggiunto un traguardo straordinario, compiendo ...In mostra gli oggetti custoditi dai pronipoti, video e fotografie, per onorare un campione nella vita e nello sport ...