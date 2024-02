Ciclismo | Alula Tour | Simon Yates si prende l’ultima tappa e la vittoria finale

(Di sabato 3 febbraio 2024)trionfa per appena tre secondi all’. Nella quinta e ultima frazione della corsa saudita, con arrivo in salita sullo Skyviews di Harrat Uwayrid, il 31enne inglese della Jayco-si è aggiudicato la volata a ranghi ristretti contro William Lecerf e Finn Fisher-Black. Il successo digli è valsa anche la prima posizione definitiva nella classifica generale, con soli 3? proprio sui due corridori saliti sul podio di giornata, con Lecerf che soffia la seconda posizione a Fisher-Black grazie ai migliori piazzamenti ottenuti durante la corsa. Quarto posto, a 12 secondi da, per Matteo Sobrero davanti a Gianluca Brambilla e Davide Formolo. SportFace.

