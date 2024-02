Choc in centro a Monte San Giusto | l' ex fotografo Rodolfo Ignazi trovato morto in casa Ferita sulla testa | sangue sulle scale Oggi l' autopsia

(Di sabato 3 febbraio 2024)SANsenza vita in ginocchio in camera da letto. È la tragica scoperta fatta ieri mattina dalla sorella e da un?amica di, exsangiustese...

A Firenze , un settantenne che passeggiava per le vie del centro è stato raggiunto e aggredito all'improvviso da un uomo non ancora identificato. ... (ilgiornale)

C’è bisogno di qualcuno che sviluppi un movimento, non di un portatore di risultati. E che abbia un po’ di piu` di stile nel vivere il calcio Mancini non è l’uomo per l’Arabia Saudita Dopo 120’ di bat ...Tragedia in famiglia negli stati Uniti. Punta la pistola in faccia e spara al figliastro: guarda su LA7 il video choc diventato virale su Twitter.Un ragioniere commercialista di 60 anni si è tolto la vita nel suo studio, nel centro storico di Rimini. La tragedia è stata scoperta dalla sua segretaria, sotto choc. Nonostante l’intervento immediat ...