“Chiara Ferragni è innocente | vi spiego perché” | in città piovono volantini Ecco chi c’è dietro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nelle scorse ore Milano si è svegliata tappezzata darosa. La zona di Corso Magenta è una pioggia di flyer: a terra, sotto i tergicristalli delle automobili e appiccicati sui cartelli stradali. Annunci pink, proprio come il tanto discusso pandoro gate by. Ed è proprio lei la protagonista di questo sit-in anonimo a supporto della sua verità. “Non credete a quello che raccontano le accuse, questa manovra è solo un tentativo di affossare l’influenza e la popolarità di”, si legge sul volantino che la raffigura con il pandoro tra le mani. E ancora: “Francamente è ridicolo insinuare che le persone abbiano acquistato il pandoro Balocco o la bambola Trudicredevano che una parte sarebbe andata in beneficenza. Nel 2018 l’acqua minerale Evian, una ...

Dopo il Pandoro-Gate, ecco anche un Mascognaz -Gate per Chiara Ferragni . la cosa che non si capisce è come sia davvero andata la storia e se la ... (gamberorosso)

Un nuovo giallo avvolge Chiara Ferragni. Il soggiorno dello scorso weekend in montagna, nella splendida cornice di Mascognaz, in Valle D'Aosta, ha molti punti oscuri. La rivista del Gambero Rosso, la ...Valentina Ferragni non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale e nelle ultime ore lo ha fatto ancora. Si è immortalata prima e dopo la piega ai capelli, rivelando l’incredibile trasformazione.Chiara Ferragni nel mirino del Codacons per il soggiorno all’Hotel de Mascognaz Una nuova bufera (questa volta di neve) ha travolto Chiara Ferragni.