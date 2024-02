Chiara Ferragni | è “fuga” di brand | anche Pigna interrompe i rapporti con l’imprenditrice dopo il caso pandoro

(Di sabato 3 febbraio 2024)la Cartiere PaoloSpa ha deciso dire icommerciali cone con le aziende collegate ali rumors circolati sugli organi di stampa, la decisione è stata confermata all’Ansa dai vertici aziendali. La motivazione, spiegano, è da ricercare nel codice etico aziendale che “esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi”. L’azienda che ha sede ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, aveva lanciato “segnali” sulla cessazione della collaborazionerimuovendo la pagina “Limited Edition” sul sito della ...

Ancora fuga di brand per Chiara Ferragni. La Cartiere Paolo Pigna Spa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate all'influencer. La decisione, confermata all'ANSA ...Nulla sarà più come prima per Chiara Ferragni. Ha dovuto bloccare i commenti, cambiare strategia comunicativa e anche legali. Se un tempo era abituata a condividere senza freni sui social, ora tutto è ...L’azienda bergamasca aveva collaborato con l’influencer per la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l'ufficio ...