Chiara Ferragni E Fedez | Tutto Sulla Loro Nuova Casa Di Lusso!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 3 febbraio 2024): la coppia, amata e criticata sui social, si è da poco trasferita in unalussuosissima e di grandi dimensioni. Lo stessoha svelato ogni dettaglio delladimora!sono molto benestanti e la cosa non è mai stata un segreto per ifollower e non solo. Spesso al centro della polemica, i due hanno mostrato, sui social, le fotografie delladi lusso su tre piani, a Milano. In questo modo è possibile vedere sia l’arredamento sia il modo in cui è fatta la splendida abitazione.: la...