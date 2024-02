Chiara Ferragni | anche Pigna interrompe collaborazione | “Stop dovuto a sanzione autorità”

(Di sabato 3 febbraio 2024) La Cartiere PaoloSpa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate a. Secondo quanto dito all’Ansa dai vertici della società, la decisione sarebbe stata assunta "nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultaresul portale.it, che esclude lacon soggetti terzi sanzionati dallecompetenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi".

Ancora fuga di brand per Chiara Ferragni. La Cartiere Paolo Pigna Spa ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate all'influencer. La decisione, confermata all'ANSA ...Nulla sarà più come prima per Chiara Ferragni. Ha dovuto bloccare i commenti, cambiare strategia comunicativa e anche legali. Se un tempo era abituata a condividere senza freni sui social, ora tutto è ...L’azienda bergamasca aveva collaborato con l’influencer per la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l'ufficio ...