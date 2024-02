Chi sono i due ragazzi di Casa Abis? Come si chiamano e che lavoro fanno?

Cornuti contro Amanti : questo lo s contro che vedremo in onda venerdì 2 febbraio, in prima serata su Canale 5 durante l’ottava puntata di Ciao Darwin ... (blogtivvu)

Tutti quanti sappiamo che il remake di The Witcher 1 è in sviluppo ma quanti hanno veramente giocato il primo capitolo della saga Bene: non vi preoccupate perché non avrà gli elementi invecchiati ...Il Mattino si è soffermato sulla situazione legata a Diego Demme, centrocampista del Napoli: "Sull'MSC Crociera il patron De Laurentiis era stato chiaro nel suo avvertimento: «Chi non firma ...I ...Un secondo faro del cartello dei RossoVerdi è la difesa dell’ambiente. «Troppe volte, nell’ultima legislatura, ci sono stati attacchi continui all’immenso patrimonio della Sardegna sia per quanto ...