“Chi lo decide chi siamo?” | il video dei Cenere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 febbraio 2024) MILANO – E’ appena uscito ildella band che ha prevalso nella scorsa edizione di “Voci per la libertà”, i, con il brano “Chi lochi?”, che parla degli stereotipi di genere imposti dalla società e dai media. Il, realizzato appunto grazie alla vittoria del Premio Amnesty International Italia sezione Emergenti nel 2023, è stato girato al Cassero LGBTQIA center Arcigay di Bologna con Giancarlo Morieri alla regia, Marcella Menozzi al montaggio e l’agenzia di comunicazione Advista. Dicono gli autori: “Ilclip si apre con una sequenza di spot TV anni 80, montata in stile zapping, che evidenzia i messaggi macisti presenti nelle pubblicità di giochi per bambini, in cui troviamo maschi guerrieri e femmine relegate al ruolo di cuoche o madri. Sono passati 44 ...