Chi è Rouba Saadeh | l’ex moglie di Michele Morrone che gli ha dato due figli

Quasi 25 anni di matrimonio, tre figli e un lavoro che svolge con grande passione: Agnese Landini è la moglie di Matteo Renzi, nonché ex First Lady.Michele Morrone, celebre per il suo ruolo in “365 giorni”, ha condiviso una parte della sua vita privata con Rouba Saadeh, una rinomata stilista. Chi è l’ex moglie di Michele Morrone, Rouba Saadeh Ro ...