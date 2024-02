Chi è Maninni | anni | Amici | Maria De Filippi | fidanzata e canzoni

(Di sabato 3 febbraio 2024)è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Spettacolare. Il giovanissimo cantante non è un volto noto nel mondo della musica, soprattutto per il pubblico di Canale 5. Infatti, oltre ad aver partecipato a Sanremo Giovani,è stato anche un allievo della Scuola didiDe. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui. Chi è: nome vero, età e origini Leggi anche: Chi è Gazzelle: nome vero, età, origini,Leggi anche: Chi è BigMama: nome vero, età, origini, il cancro, vita sentimentale Il nome completo del cantante di Spettacolare è Alessio Mininni. Il cantante è nato a Bari il 19 dicembre 1997. Dunque, nel 2024 compie 27. ...

