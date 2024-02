Chi è Agnese Landini | la moglie di Matteo Renzi | dal primo incontro a First Lady d’Italia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 febbraio 2024)è una donna discreta e riservata, raffinata e mai sopra le righe. Lo è sempre stata, anche quando il maritoè diventato Premier e lo ha accompagnato in diverse apparizioni pubbliche ed eventi ufficiali. Due caratteri diversi, per sua stessa ammissione, eppure capaci di fondersi in una coppia che continua a vivere il suo amore lontano dal clamore del gossip. Ladiè una professoressa e, oltre a dedicarsi al proprio lavoro, si prende cura dei suoi tre figli. IlconNonostante sia stata laha sempre lasciato trapelare pochissimo di ...