CHE TEMPO CHE FA | AMADEUS E FIORELLO DA FAZIO MA SONO TANTI GLI OSPITI ATTESI

(Di sabato 3 febbraio 2024) Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di Fabio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.: il Direttore Artistico e conduttore del 74° Festival della Canzone Italianae il co-conduttore della serata finale, protagonista anche di “Viva Rai2!… Viva Sanremo!”, in onda al termine di ognuna delle prime quattro serate del Festival in diretta dal glass box “Aristonello”, posizionato davanti al Teatro Ariston. Wim Wenders, regista di “Perfect Days”, candidato gli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per il Giappone. Presentato allo scorso Festival del Cinema di Cannes, dove il film ha vinto il ...