ChatGPT rischia un nuovo blocco in Italia?

(Di sabato 3 febbraio 2024) È passato meno di un anno da quando il Garante Privacyno obbligò OpenAI a sospendere il trattamento dei dati degli utentini. Un provvedimento che portò, come conseguenza naturale, aldiinper circa due mesi. Ora, dopo l’apertura di un’istruttoria, ecco che l’Autorità ha notificato all’azienda di Sam Altman – presso la sua sede europea di Dublino – una nuova “lettera” in cui vengono contestate ulteriori violazioni della privacy. Al momento, non sono stati spiegati i motivi di questa ulteriore mossa, ma appare evidente come i paletti stringenti del GDPR non sarebbero stati rispettati.in, ilscontro col Garante Privacy Un anno dopo, circa, si riaccendono i fari sul come OpenAI tratti i dati dei ...