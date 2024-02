Cgia | famiglia spende 4 000 euro in più

(Di sabato 3 febbraio 2024) 12.45 A causa del boom dell'inflazione nel periodo 2021-2023, pari al +14,2%, lamedia italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039in più.La spesa annuale delle famiglie,che nel 2021 ammontava a 21.873, nel 2023 è salita a 25.913(+18,5%).Lo rileva l'Ufficio studi della. In quest'ultimo biennio l'aumento medio mensile è stato pari a 337. I rincari più importanti hanno riguardato biglietti aerei, bollette di luce e gas e prodotti alimentari. Più penalizzate le famiglie economicamente più"fragili"

