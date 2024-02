C’era una volta The Movie Critic Tarantino chiama ancora Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)tornerà a lavorare con Quentinper il decimo – e pare ultimo – film del maestro di Pulp Fiction. I media Usa sono praticamente certi di un nuovo tandem dei due artisti di Hollywood che hanno già unito le forze nel 2009 con Bastardi senza gloria e, dieci anni dopo, conunaa... Hollywood, un successo globale al box office da 377 milioni di dollari grazie al qualeha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista nel ruolo della controfigura Cliff Booth. Del prossimo film, intitolato per ora The, si sa pochissimo se non cheha dichiarato che la sua decima fatica sarà anche l’ultima di una carriera cominciata nel 1992 con Le iene., 60 anni, dovrebbe ...