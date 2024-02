Centro per l’impiego Due open day su turismo e aeroporti toscani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilperdi Siena annuncia una serie di iniziative nelle prossime settimane. In particolare l’organizzazione e il lancio di dueDay per due comparti che sono molto appetibili per chi cerca lavoro. Il 6 febbraio alperdi Siena e, in contemporanea, anche aldi Poggibonsi, unday per professioni aeroportuali per glidi Firenze e Pisa. Si cercano operai di manovra, tecnici del traffico aeroportuale, addetti ai check in negli. Il 13 febbraio si svolgerà nel CPI di Siena e in ogni CPI della provincia una giornata per la raccolta spontanea di candidature di persone interessate a trovare un lavoro nella prossima stagione nella ristorazione e nell’Hotellerie. Il titolo ...