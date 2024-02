C’è posta per te | Bomber | Oblivion o Spirit? La tv del 3 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tali e Quali”, condotto da Carlo Conti. Uno show musicale in cui personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “C’èper te”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fiducia”: un dipendente di un bar viene ucciso durante la notte in un parco federale. Erin, sorella di Maggie, torna a New York e chiede aiuto a Maggie per trovare il fidanzato scomparso della sua migliore amica… Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Quinta dimensione. Il futuro è già qui”. Il programma di approfondimento e divulgazione scientifica scritto e condotto da Barbara Gallavotti ci aiuterà, anche ...