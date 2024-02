C’è posta per te | anticipazioni sabato 3 febbraio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 febbraio 2024) Torna il consueto appuntamento con C’èper te delsera. Maria De Filippi e i suoi ospiti sono attesi in studio per il 3, per una nuova puntata di uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Non che questo ne abbia compromesso il successo, anzi: ogni serata si conferma al massimo delle aspettative e il pubblico non ha mai smesso di appassionarsi alle storie proposte dalla redazione, raccontate in maniera magistrale dalla conduttrice. Gli ospiti del 3Raoul Bova e Michele Morrone: due bellissimi alla corte di Maria De Filippi per la puntata del 3, che torna con il doppio Vip dopo la prova del 27 gennaio con Luca Argentero. Si torna così rapidamente alla normalità e con due ospiti di spicco. Da un lato, il protagonista della fiction di Canale5 I ...