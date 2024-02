C’è posta per te 2024 | ospiti puntata 3 febbraio

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Stasera, sabato 3, C’èper te sarà in onda in prima serata su Canale5 con una nuovadella 27esima stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, capitano del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip. Stasera i vip saranno: Raoul Bova: attore italiano di fama internazionale, noto per film come “Piccolo grande amore”, “Immaturi” e “Sotto il sole della Toscana” e Michele Morrone: attore e modello italiano, diventato famoso per il ruolo di Massimo nella serie Netflix “365 giorni”. Raoul Bova ha sorpreso una donna che aveva scritto al programma per chiedere scusa al padre per non avergli mai detto quanto lo amasse. L’attore ha accompagnato la donna nel suo percorso di riconciliazione con il padre, commuovendo tutti con la sua ...