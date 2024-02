Catania | violenza di gruppo su una tredicenne | sei fermati | caccia al settimo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Orrore a, dove una ragazzina di 13 anni è stata aggredita da undi sette ragazzi, mentre era in compagnia del suo fidanzato, di 17 anni. L’episodio è avvenuto nei Giardini di Villa Bellini, nella centralissima via Etnea. Lui è stato picchiato e immobilizzato, la ragazzina è stata portata lontano, nei bagni dell’area verde, dove in due hanno abusato di lei, mentre gli altri cinque guardavano. Un racconto terribile che i due giovani hanno fatto ai carabinieri e ai magistrati delle due Procure, quella ordinaria e quella per i minorenni, che indagano su quanto avvenuto la sera del 30 gennaio scorso, intorno alle 19.30. Sei sospettati sono stati sottoposti a fermo, mentre unè irreperibile: sarebbero tutti egiziani e tre di loro non sarebbero maggiorenni. Dopo la, la ragazzina si sarebbe ...