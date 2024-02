Catania | 13enne violentata al parco dal branco | sei fermi

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 - Una ragazzina di 13 anni è statanei giardini comunali della Villa Bellini dida sette giovani. I carabinieri hanno fermato sei sospetti, tra cui alcuni minorenni, mentre un settimo sarebbe irreperibile. Tutti gli accusati sono egiziani, tre sono minorenni. La giovane è stata aggredita mentre si trovava a passeggio con il suo ragazzo di 17 anni, il quale è stato minacciato e tenuto lontano durante la violenza. La tredicenne ha raccontato che gli aggressori l'hanno trascinata nei bagni pubblici della Villa Bellini, dove due ragazzi del gruppo avrebbero abusato di lei, mentre gli altri 5 guardavano. I fatti risalgono al 30 gennaio, le Procure distrettuali e per i minorenni dicontestano agli indagati l'accusa di violenza di gruppo aggravata nei confronti di una ...

