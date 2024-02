Castione della Presolana | la quiete dopo la tempesta | nominata la nuova giunta comunale

(Di sabato 3 febbraio 2024)unaalle pendiciil terremoto di giovedì 1 febbraio – in cui due assessorimaggioranza, Fabio Ferrari e Fabio Migliorati, hanno comunicato al protocollo la loro scelta di lasciare i rispettivi incarichi – il sindaco diAngelo Migliorati ha completato il riassettoche lo accompagnerà fino alla fine del mandato e alle prossime elezioni di giugno. L’uscita di scena degli assessori ha rappresentato per certi aspetti un vero e proprio fulmine a ciel sereno, motivato solo in parte da un comunicato diffuso dai dimissionari che hanno parlato del “venir ...

Nonostante la prima impresa di pavimentazioni fosse già in cattive acque, il titolare prelevava contante e faceva sparire automezzi. Dopo il crac della seconda azienda, ne ha aperta una terza intestat ...Castione della Presolana, imprenditore imputato per avere distratto (almeno) 261 mila euro Daniele Filosofi non ha certo l’aspetto classico del bancarottiere. Prima che i giudici aprano il processo ch ...Un'iniziativa per celebrare la donna: a Castione della Presolana la settimana di San Giovanni Bosco è iniziata con la posa di 12 alberi da frutto nel giardino della casa parrocchiale e della vicina ...