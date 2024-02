Castelplanio | la morte di Andreea Rabciuc è ancora un mistero | nuovo sopralluogo ?in cerca di indizi nel casolare e nella roulotte

C’è movimento al casolare di Castelplanio dove lo scorso 20 gennaio sono stati ...e gli eventi che possono aver portato alla morte della giovane. A far propendere verso l’ipotesi del suicidio, il ...Si cercano indizi nel casolare in cui è stato ritrovato il cadavere di Andreea Rabciuc per risolvere il giallo della sua morte. Un nuovo sopralluogo è stato organizzato questa mattina ...Stamattina presente la pm Irene Bilotta, si è di nuovo entrati tra quelle mura al centro dell'inchiesta sulla morte della 27enne scomparsa due anni fa e i cui resti sono stati rinvenuti il 20 gennaio ...