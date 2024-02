Caso Salis | le catene | la presunzione di innocenza | l’insegnamento

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ciò che ha destato stupore è stato vedere le immagini di Ilariaportata a processo in aula cona mani e piedi, chiuse con pesanti lucchetti. È indubbiamente una immagine che desta sgomento, per il principio ineluttabile che un Paese civile non debba mai “violare la normativa europea per i diritti umani”, come ricordato anche da ministro Antonio Tajani. E richiamato dalla premier Giorgia Meloni, che ha avuto un colloquio con il premier Viktor Orban proprio sulla questione. Il quale, ovviamente, ha garantito che non può fare ingerenze sulle decisioni di una magistratura autonoma, ma che garantirà la incolumità e la sicurezza della detenuta in attesa di giudizio. Chi è IlariaChi è Ilaria? Fino a pochi giorni fa una emerita sconosciuta ai più. Oggi alla ribalta su media e quotidiani come ...