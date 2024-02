Cartaceo | digitale e audio | il mercato dell’editoria libraria in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 3 febbraio 2024) In un mondo sempre più, ilna continua a essere fortemente condizionato dalla vendita dei libri cartacei. Nonostante dispositivi di ultima generazione e altre soluzioni alternativi, nel nostro Paese si continuano a preferire le pagine tangibili a quelle digitalizzate. Al netto di un calo nella percentuale dei cittadini che ogni anno leggono almeno un libro (esclusi i testi scolastici e professionali), nel 2023 glini hanno deciso di spendere di più per l’acquisto di saggi, romanzi e fumetti rispetto all’anno precedente. Cifre verso l’altro che vanno di pari passo con una produzione di titoli sempre più intensa. Editoriana, tra tradizione ed evoluzione A trainare il settore, come detto, ...