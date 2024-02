Caro Barbano | si svegli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per fatto personale; ma anche perché sentir fare la lezioncina di garantismo liberale a un giornale come questo è cosa irricevibile. Dunque Alessandro, collega spesso ospite (anche noi abbiamo il diversity editor) che ieri a Stampa e regime di Radio radicale ha accusato un articolo del Foglio, il mio, di trattare il caso Salis non “alla stregua di un fatto di giustizia ma di un fatto di etica e morale”. Già qui sbagliando: lo trattavo come un fatto culturale e politico, poiché (anche) di questo si discute. “Strumentalizzando”. “Purtroppo”. “Diventa il caso di una partita di calcio”. Da non credere. Il pezzo infatti si occupava non di diritto e galere (di quello s’era scritto il giorno prima: il rassegnante ne sia informato) bensì di ideologia del ceto medio riflessivo, maha dato mostra di non intendere né il tema né il registro. “Il ...