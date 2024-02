Carnevale di Viareggio 2024 | comincia la festa “Biglietto da visita per la Toscana”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio– Come da tradizione è stato il triplice colpo di cannone a dare il via alla prima sfilata del 151°di, in una bellissima giornata. Ci saranno altri cinque corsi mascherati in questo: giovedì 8 febbraio alle 18, poi domenica 11, martedì 13 e domenica 18 con inizio alle 15, infine sabato 24 con inizio alle 17 e premiazione finale. Prima dell’inizio non è mancato un omaggio a Sandra Milo. "Ironia, umorismo, creatività - ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, presente all’alzabandiera in piazza Mazzini - nei personaggi proposti dai carri si intrecciano con i messaggi valoriali di sostenibilità ambientale, pace, natura, cultura e fanno deldiun ...