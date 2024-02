Carlos Sainz | il traditore | dove può andare dopo la Ferrari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il pilota più mediatico di tutti, Lewis Hamilton, nel team più desiderato al mondo: la. Il colpo del secolo in F1 si è concretizzato giovedì sera. Il sette volte iridato arriverà in Emilia dal 2025 e intanto ha dato il via al valzer dei piloti, molti con il contratto in scadenza da fine 2024. Se il Cavallino ha il futuro assicurato, ci sarà da capire chi sarà la seconda guida sia in Mercedes sia in Red Bull. La prima conterà ancora su George Russell e non ha fretta, come ha detto ieri il team principal Toto Wolff. Se la McLaren ha blindato a lungo Oscar Piastri e Lando Norris (il cui rinnovo è stato annunciato una settimana fa), la suggestione si chiama Fernando Alonso, che a 42 anni suonati ha dimostrato ancora il suo valore su una Aston Martin dai frequenti alti e bassi. Un nome già caldeggiato da due ex Campioni del Mondo, Jenson Button e Jacques ...