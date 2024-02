Carlo Donati | una vita in Terza Pagina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) È stato,scomparso ieri a Bologna all’età di 80 anni dopo lunga malattia, uno degli ultimi testimoni di un giornalismo autorevole e felice che si avviava ad affrontare le grandi trasformazioni tecnologiche non rinnegando la centralità della cultura. Per lunghi anni caporedattore delladel Resto del Carlino e poi inviato speciale del nostro Gruppo, aveva saputo raccontare il suo tempo con disincanto, intelligenza e ironia. Nato a Parma, aveva attraversato tutte le tappe della carriera, partendo dalle redazioni provinciali per approdare alla sede centrale del giornale. Elegante, carismatico, appartato, colto senza mostrarlo,amava occuparsi soprattutto di letteratura, con uno sguardo traversale che passava dagli scritti di Eco ai romanzi postmoderni di Tondelli fino ...